Опубликовано видео потерпевшего аварию российского сухогруза «Real»

Тояма, Япония, , 09:42 — REGNUM Появилось видео российского сухогруза «Real», пострадавшего в японском порту Фусики во время тайфуна «Лан», 23 октября съемку опубликовала японская телекомпания NHK.

Виден крен судна на левый борт, по сообщению телекомпании, никто из экипажа судна не пострадал.

Трюмы судна залиты водой через пробоину, полученную вследствие столкновения корабля с бетонными блоками мола.

Скорость ветра во время тайфуна достигала 200 км/час.

Читайте также: Российское судно потерпело бедствие в Японии

Напомним, японские СМИ сообщают о гибели 5 человек в результате разрушений, вызванных стихийным бедствием. Еще около сотни человек получили ранения разной степени тяжести.

В настоящее время практически на всей территории Японии продолжаются ливни, сопровождающиеся сильным ветром. В префектуре Фукусима экстренная эвакуация затронула более 80 тыс. жителей.