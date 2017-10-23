Смертельные пожар и ДТП: обсуждаемое на Урале

Екатеринбург, , 09:38 — REGNUM На Урале произошёл пожар в квартире на втором этаже двухэтажного здания по улице 8 марта города Режа, в результате которого несколько человек погибли. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

По данным МЧС, возгорание произошло ночью, в результате чего на площади 20 кв. метров повреждена одна из квартир дома. На место происшествия прибыло три единицы техники и 13 спасателей. Из дома были эвакуированы 27 человек, из них 14 дети. Эвакуация производилась по лестничным пролётам и по трехколенной лестнице.

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области сообщили, что отрабатывают все версии произошедшего и по предварительным данным пожар произошёл из-за замыкания электропроводки или из-за неосторожного обращения с огнём.

«Огнём повреждены комнаты №12 и №13. После ликвидации возгорания были обнаружены тела трёх человек без признаков жизни. Органы внутренних дел оперативно установили их личностные данные. Все они жители этого дома. Люди пытались самостоятельно выбраться из своих квартир, но задохнулись едким дымом в поисках выхода. Точную причину их смерти выяснят судебно-медицинские эксперты», — сообщил руководитель пресс-службы свердловского полицейского главка, полковник Валерий Горелых.

Он подчеркнул, что хозяина квартиры №12 на месте не оказалось, а место его нахождения было установлено сотрудниками полиции чуть позже.

«В комнате он проживал один. По словам соседей, постоянно употреблял спиртные напитки, но особых хлопот якобы не доставлял, пил тихо. Накануне пожара он был дома, ему делали замечание, просили сделать музыку тише. Когда и почему начался пожар, он не помнит, как выбрался из комнаты — тоже. Участковые нашли его у бабушки в другом районе города. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Более подробные обстоятельства ЧП сейчас устанавливаются совместными усилиями сотрудников территориального ОВД, СК И МЧС. Опрашиваются свидетели и очевидцы», — отметил полковник Валерий Горелых.

В пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по подозрения в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

«По предварительным сведениям, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем при курении. В результате пожара погибли мужчина 1941 г.р. и женщина 1951 г.р., проживавшие в одной из квартир, а также мужчина 1983 г.р., который проживал в другой квартире. Признаков насильственной смерти на телах погибших граждан в настоящее время не установлено. Для определения точной причины их смерти проводятся судебно-медицинские экспертизы», — уточнили в пресс-службе регионального следственного управления.

Как сообщало ИА REGNUM, другое крупное ЧП, в результате которого на Урале погибли люди, произошло 22 октября в Челябинской области. Тогда произошло столкновение двух легковых автомобилей на 28-м километре автодороги Долгодеревенское — Кыштым. В результате ДТП погибли пять человек, а ещё один госпитализирован с тяжёлыми травмами.

Читайте ранее в этом сюжете: Пять человек стали жертвами смертельного ДТП под Челябинском