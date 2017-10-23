Российское судно потерпело бедствие в Японии

Тояма, Япония, , 09:27 — REGNUM Российский сухогруз Real из дальневосточного порта Зарубино в ночь на 23 октября во время тайфуна потерпело бедствие в порту Фусики префектуры Тояма. Пострадавших нет, сообщает агентство «Киодо».

Ураганный ветер и волны выбросили судно на бетонный блок волнореза. Из-за тайфуна спасатели не могли добраться до сухогруза.

Спустя некоторое время 18 членов экипажа самостоятельно добрались до берега. Еще одного — главного инженера — спасли сотрудники береговой охраны.

Никто из членов экипажа не нуждался в медицинской помощи. Главный инженер жаловался на боль в ноге, однако также отказался от медицинского обследования.

Машинное отделение судна залило водой. Сухогруз водоизмещением 1798 тонн находился в порту без груза и должен был его покинуть 27 октября.

Напомним, тайфун Лан обрушился на Японию в ночь на 23 октября. Первыми под удар стихии попали юго-западные и центральные районы страны. Сейчас тайфун находится над северо-восточной частью острова Хонсю.

По данным японских СМИ, как минимум двое человек погибли. Еще около 90 пострадали. Главное метеорологическое управление Японии сообщает, что скорость ветра местами достигала 198 км/час.

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