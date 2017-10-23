В результате серии взрывов в Нигерии погибли не менее 13 человек

Майдугури, Нигерия, , 09:16 — REGNUM В результате серии взрывов, которые устроили три смертницы, не менее 13 человек погибли и 16 получили ранения в нигерийском городе Майдугури, сообщает 23 октября NDTV.

Первая смертница совершила подрыв около 21:45 вечера в воскресенье, 22 октября, напротив небольшого ресторана. Два других взрыва произошли спустя несколько минут.

Отмечается, что ответственность за теракт на себя пока никто не взял.

Напомним, в Нигерии действует террористическая группировка «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), присягнувшая ранее к ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Боевики совершают нападения в африканской стране с 2009 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября в результате трех взрывов в северо-восточном штате Борно в Нигерии погибли не менее 15 человек, 43 получили ранения. В конце сентября в ходе нападения на ряд населенных пунктов на северо-востоке Нигерии погибли три человека.

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