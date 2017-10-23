В Канаде прошла эвакуация после схода с рельсов состава с нефтью

Эдмонтон, Канада, , 09:12 — REGNUM В Канаде 46 домов рядом с железнодорожными путями были эвакуированы после схода 12 вагонов с нефтью, передает 22 октября издание Edmonton Journal со ссылкой на представителя Канадской национальной железной дороги Патрика Уолдрона.

«Мы отработали план реагирования на чрезвычайные ситуации, и у нас службы, которые призваны реагировать на сход поездов с рельсов», — пояснил Уолдрон.

Инцидент произошел к северу Эдмонтона примерно в 13:30 воскресенья, 22 октября. Местные власти объявили эвакуацию домов, расположенных рядом с путями в окрестностях Норнокала. К 7 часам вечера жителям разрешили вернуться в свои дома. В результате ЧП обошлось без жертв.

Как позднее пояснили местные власти, в результате схода цистерн на землю пролилось 30−50 литров сырой нефти, что не представляет угрозы для жителей и окружающей среды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в американском штате Теннеси с рельсов сошли 50 вагонов грузового поезда. В результате схода были повреждены два здания.

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