Тайфун Lan унес жизни двух жителей Японии

Фукуока, Япония, , 08:30 — REGNUM Два жителя Японии погибли и еще несколько человек получили травмы после обрушившегося на страну тайфуна Lan, передает 22 октября The Japan Times со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным издания, на мужчин упали строительные леса в городе Фукуока, на юго-западе Японии. В полиции считают, что обрушение было вызвано сильными порывами ветра, которые в этом районе достигают скорости 87,1 км/час.

Для недопущения жертв из-за наводнения, вызванного тайфуном Lan, власти Японии объявили об эвакуации примерно 20 тыс. домов. Жителям предписано покинуть жилища, укрыться в безопасных местах и не приближаться к рекам и каналам.

Отмечается, что из-за стихии в Японии были отменены 300 авиарейсов и приостановлено движение поездов.

В метеорологических службах отметили, что за первые 48 часов тайфун принес в префектурах Вакаяма, Ми и Кагосима более 400 мм осадков. И хотя данное значение не является рекордным, серьезная угроза для жителей сохраняется.

Читайте ранее в этом сюжете: Мощный тайфун «Лан» наползает на Японию

Читайте развитие сюжета: Российское судно потерпело бедствие в Японии