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В Красноярске мужчина погиб из-за неудачного прыжка на батуте

Происшествия

Трагедия произошла в субботу, 21 октября, в ТРЦ «Планета»

Красноярск, 23 октября 2017, 08:14 — REGNUM  По факту гибели 54-летнего мужчины в развлекательном комплексе «Мегалэнд» в Красноярске проводится доследственная проверка. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Красноярскому краю.

Трагедия произошла в субботу, 21 октября, в ТРЦ «Планета».

"По предварительным данным, мужчина с женой и сыном пришел на батутный комплекс, — говорится в сообщении. — Выполняя акробатические элементы, он пренебрег правилами безопасности и допустил падение на аттракционе».

Работники комплекса пытались оказать помощь мужчине, однако потерпевший скончался.

Следователи, прибывшие на место трагедии, назначили ряд необходимых экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Происшествия в развлекательных заведениях