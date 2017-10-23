В Красноярске мужчина погиб из-за неудачного прыжка на батуте

Красноярск, , 08:14 — REGNUM По факту гибели 54-летнего мужчины в развлекательном комплексе «Мегалэнд» в Красноярске проводится доследственная проверка. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Красноярскому краю.

Трагедия произошла в субботу, 21 октября, в ТРЦ «Планета».

"По предварительным данным, мужчина с женой и сыном пришел на батутный комплекс, — говорится в сообщении. — Выполняя акробатические элементы, он пренебрег правилами безопасности и допустил падение на аттракционе».

Работники комплекса пытались оказать помощь мужчине, однако потерпевший скончался.

Следователи, прибывшие на место трагедии, назначили ряд необходимых экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.