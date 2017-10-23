В британском Нанитоне обезвредили захватившего заложников мужчину

Нанитон, Великобритания, , 05:02 — REGNUM Вооруженный мужчина удерживал двух человек в заложниках в британском городе Нанитон. Операция по обезвреживанию злоумышленника прошла без пострадавших, сообщает пресс-служба полиции графства Уорикшир.

Инцидент произошел днем 22 октября в парке развлечений «Бермуда-парк». Вооруженный мужчина вошел в боулинг-клуб и взял в заложники двух человек.

На место прибыла группа захвата, а также специалисты по ведению переговоров и подразделения экстренных служб. Посетители клуба и соседних заведений были эвакуированы, во время силовой операции никто не пострадал, отметили в полиции.

Нарушитель порядка был арестован и доставлен в полицейский участок. Старший суперинтендант полиции Уорикшира Алекс Франклин-Смит поблагодарил местных жителей за терпение и сотрудничество, проявленное в ходе инцидента. Он также подчеркнул, что происшествие не имеет отношения к терроризму.

Подробности о тех, кто побывал в заложниках задержанного мужчины, не приводятся. По данным Press Association, ими оказались дежурный администратор боулинг-клуба и еще один сотрудник заведения.

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