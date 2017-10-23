В Швейцарии 17-летний подросток напал на людей с топором

Санкт-Галлен, Швейцария, , 04:41 — REGNUM Вооруженный топором подросток ранил нескольких человек в швейцарском кантоне Санкт-Галлен. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел поздно вечером 22 октября в коммуне Флумс. Отмечается, что 17-летний юноша напал на прохожих на площади города. После этого он угнал автомобиль и попытался уехать на нем с места происшествия, но попал в ДТП.

Злоумышленник вышел из машины и пешком направился к заправке, по дороге ранив еще нескольких человек. Полиция задержала подростка, применив против него оружие. Юноша получил ранение.

По данным агентства, нападавший является гражданином Латвии. Что именно толкнуло его на такой поступок, выясняет следствие.

О количестве и состоянии раненых не сообщается. В полиции атаку не рассматривают как теракт.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в немецком Мюнхене и ранил восемь человек. Злоумышленник, передвигавшийся на велосипеде, был задержан полицией.

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