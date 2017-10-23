Под Львовом депутата Рады избила «лесная мафия»

Львов, Украина, , 00:35 — REGNUM Народный депутат Украины от Радикальной партии Андрей Лозовой был избит во Львовской области, куда он прибыл для встречи с избирателями. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

По словам Зинкевича, инцидент случился в селе Хащованя близ развлекательного комплекса «Берлога». Поводом для конфликта стала собака породы французский бульдог.

Депутат пояснил, что охранники Лозового подобрали чужую собаку, однако позже владельцы животного приехали к «Берлоге», чтобы вернуть питомца и разобраться с Лозовым. На автомобиле обидчиков была наклейка «Вежа Ведмежа» — так называется гостиничный комплекс в поселке Славское.

Сам Андрей Лозовой подтвердил, что был избит, и заверил, что с ним все в порядке. Он отметил, что стал жертвой нападения «лесной мафии». Депутат выразил Национальной полиции благодарность за быструю реакцию.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября потасовка, произошедшая в Верховной раде Украины, закончилась поломкой микрофона. Инцидент произошел, когда на трибуне находился секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Турчинов говорил о попытках заблокировать решение Рады, касающееся признания России агрессором, в этот момент внефракционный депутат Надежда Савченко попыталась отобрать у него микрофон. В результате устройство вышло из строя.

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