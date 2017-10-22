Пожар на рынке в Ростове-на-Дону потушен

Ростов-на-Дону, , 21:53 — REGNUM Крупный пожар, вспыхнувший 22 октября на рынке «Атлант» в Ростове-на-Дону, ликвидирован. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.

«В 19.07 (мск) объявлена ликвидация открытого горения, — говорится в сообщении. — К ликвидации пожара привлекались более 211 человек и 76 единиц техники».

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Площадь возгорания составила почти 1,5 тыс. квадратных метров.

В настоящее время на месте пожара работают сотрудники специальных служб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 октября в Ростове-на-Дону на улице Индустриальная произошел пожар на рынке «Атлант-сити». Известно, что сведения о пожаре поступили на пульт дежурного в 14:08 мск.

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