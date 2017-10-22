Во Владивостоке рухнул строящийся торговый центр

Владивосток, , 09:53 — REGNUM Во Владивостоке произошло обрушение строящегося торгового центра. Об этом сегодня, 22 октября, сообщают приморские СМИ.

Сообщается, что во Владивостоке обрушился этаж строящегося торгового центра. Компания «РосТрансГрупп», которая выступает в роли застройщика, должна была построить двухэтажный торговый центр.

По существующим правилам, для двухэтажного торгового центра не нужно проводить экспертизу проектной документации, а также вести надзор при строительстве.

Однако, застройщик без какого-либо согласования начал возведение третьего этажа, который даже не был предусмотрен проектом ТЦ.

В итоге, обрушение третьего этажа произошло при выполнении работ по монтажу опалубки монолитного перекрытия.

Теперь правоохранительные органы проведут комплексную проверку застройщика и подрядчика.