Во Владивостоке рухнул строящийся торговый центр

Владивосток, 22 октября 2017, 09:53 — REGNUM Во Владивостоке произошло обрушение строящегося торгового центра. Об этом сегодня, 22 октября, сообщают приморские СМИ.
Сообщается, что во Владивостоке обрушился этаж строящегося торгового центра. Компания «РосТрансГрупп», которая выступает в роли застройщика, должна была построить двухэтажный торговый центр.
По существующим правилам, для двухэтажного торгового центра не нужно проводить экспертизу проектной документации, а также вести надзор при строительстве.
Однако, застройщик без какого-либо согласования начал возведение третьего этажа, который даже не был предусмотрен проектом ТЦ.
В итоге, обрушение третьего этажа произошло при выполнении работ по монтажу опалубки монолитного перекрытия.
Теперь правоохранительные органы проведут комплексную проверку застройщика и подрядчика.