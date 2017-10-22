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В американском штатет Теннеси с рельсов сошли 50 вагонов грузового поезда

Происшествия

Степень ущерба оценивается

В американском штатет Теннеси с рельсов сошли 50 вагонов грузового поезда
Товарный поезд

Ноксвилл, США, 22 октября 2017, 08:22 — REGNUM  В американском штате Теннесси с рельсов сошли 50 вагонов грузового поезда. Об этом сегодня, 22 октября, сообщает пресс-служба полиции города Ноксвилл.

Сообщается, что в городе Ноксвилл 50 вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Какой груз был в этих вагонах пока не уточняется.

«Сошёл с рельсов состав из 50 вагонов. Повреждены по меньшей мере два здания. Полиция оценивает потенциальный риск. Избегайте этого района», — сказано в сообщении местной полиции.

Информация о жертвах или пострадавших не поступала

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