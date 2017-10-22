Число раненых при атаке в Мюнхене возросло до восьми

Мюнхен, Германия, , 04:52 — REGNUM В Мюнхене от рук вооруженного ножом мужчины пострадали восемь человек. Об этом на странице в Facebook сообщает городская полиция.

По последним данным, злоумышленник нанес резаные раны семи горожанам. Еще один человек получил удар кулаком. Все травмы легкие, отмечено в сообщении.

Уточняется, что пострадали семь мужчин и мальчиков в возрасте от 12 до 77 лет, а также 44-летняя женщина. Первоначально сообщалось о пяти пострадавших.

Представитель полиции Мюнхена Хубертус Андрэ заявил о том, что инцидент не связан с терроризмом. Предположительно, подозреваемый психически болен. Его личность в интересах следствия не раскрывается, передает «ТВ Центр».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября мужчина, передвигавшийся на велосипеде, напал на прохожих в центре Мюнхена. Атаки произошли на площадях Розенхаймерплатц и Пауланерплатц и на улице Штендлерштрассе. Сначала злоумышленнику удалось скрыться, однако позже его задержала полиция.

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