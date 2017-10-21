Мотоцикл сбил трех пешеходов в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, , 22:22 — REGNUM Водитель мотоцикла Suzuki совершил наезд на трех пешеходов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель регионального УГИБДД.

Авария произошла в субботу вечером, 21 октября, на пересечении Невского проспекта и Садовой улицы.

«Водитель (…) не справился с управлением и допустил опрокидывание мотоцикла, — сказал источник. — После чего мотоцикл совершил наезд на трех пешеходов».

Известно, что пешеходы и сам водитель мотоцикла получили травмы различной степени тяжести.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники специальных служб.