В Красноярском крае попал в ДТП рейсовый автобус

Красноярск, , 20:52 — REGNUM Рейсовый автобус попал в аварию в Красноярском крае. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.

ДТП произошло в субботу, 31 октября, в Балахтинском районе. Информации о пострадавших в результате инцидента не приводится.

«Произошло ДТП с рейсовым автобусом № 579 (Красноярск — Каратузское) в районе населенного пункта Огоньки, 146 км трассы Р-257 «Сибирь», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники специальных служб.

Причины ДТП пока неизвестны.

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