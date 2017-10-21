Суббота, 21 Октября 2017 года
21:27:30 МСК

В Красноярском крае попал в ДТП рейсовый автобус

Происшествия

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники специальных служб

Красноярск, 21 октября 2017, 20:52 — REGNUM  Рейсовый автобус попал в аварию в Красноярском крае. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.

ДТП произошло в субботу, 31 октября, в Балахтинском районе. Информации о пострадавших в результате инцидента не приводится.

«Произошло ДТП с рейсовым автобусом № 579 (Красноярск — Каратузское) в районе населенного пункта Огоньки, 146 км трассы Р-257 «Сибирь», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники специальных служб.

Причины ДТП пока неизвестны.

Читайте также: Под Оренбургом столкнулись автобус и автомобиль, есть жертвы

А также: Девять человек госпитализированы после ДТП с автобусом в Волгограде

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии пассажирского автотранспорта