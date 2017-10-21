Суббота, 21 Октября 2017 года
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В Кении потерпел крушение вертолет с журналистами

Происшествия

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники специальных служб

Найроби, 21 октября 2017, 16:48 — REGNUM  В центральной части Кении в озеро Накуру упал вертолет, на борту которого могли находиться четыре человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на иностранные СМИ.

По предварительным данным, вертолет с журналистами, летевший перед аварией на низкой высоте, покинул гостиницу Jarika Hotel.

«На борту вертолета могли находиться четыре человека, однако данные пока не подтвердились», — передает вещатель.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники специальных служб.

Причины крушения вертолета пока неизвестны.

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Авиапроисшествия