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Мужчина с ножом напал на прохожих в Мюнхене

Происшествия

Подозреваемый, которому первоначально удалось скрыться, задержан сотрудниками полиции

Мужчина с ножом напал на прохожих в Мюнхене
Нападение с ножом

Мюнхен, Германия, 21 октября 2017, 16:09 — REGNUM  В Мюнхене сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на прохожих. Об этом сообщает в субботу, 21 октября, Deutsche Welle.

«Передвигавшийся на велосипеде преступник осуществил атаки на прохожих в 5 различных местах в центре города — на площадях Розенхаймерплатц и Пауланерплатц, а также на улице Штендлерштрассе», — передает вещатель.

По последним данным, в результате нападения получили ранения 5 человек. В полиции говорят, что их жизни вне опасности. Подозреваемый, которому первоначально удалось скрыться, задержан сотрудниками полиции.

В настоящее время выясняются мотивы преступления.

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