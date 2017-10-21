Украинские силовики 41 раз обстреляли Народные Республики Донбасса

Донецк, , 14:18 — REGNUM За прошедшие сутки, 20 октября, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии 19 раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 22 раза, сообщают 21 октября пресс-службы оборонных ведомств ЛНР и ДНР.

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили 19 раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по населенным пунктам Калиново, Фрунзе, Донецкий, Калиновка, Красный Лиман, Желобок, Лозовое.

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 82 мм и 120 мм, оружие БМП, автоматические станковые гранатометы АГС, станковые противотанковые гранатометы СПГ и стрелковое оружие.

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Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 22 раза. Под огнем оказались 10 населенных пунктов.

Украинским обстрелом было также повреждено три дома в Докучаевске.

Штаб «АТО» зафиксировал 24 случая обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Павлополя, Новотроицкого, Водяного.

На Донецком и Луганском направлении штаб «АТО» зафиксировал обстрелы украинских позиций возле Новоалександровки, Катериновки, Зайцево, Марьинки.

Напомним, военные действия в Донбассе ведутся с 2014 года после того, как жители Донецкой и Луганской областей отказались принимать незаконно пришедшие, русофобские новые власти на Украине.

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