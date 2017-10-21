Более 5 тыс. нарушителей задержали калужские полицейские в 2017 году

Калуга, , 13:35 — REGNUM За девять месяцев 2017 года калужские полицейские изобличили в совершении преступлений 5061 человека, 161 лицо из них — это несовершеннолетние, сообщили 20 октября корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

По данным ведомства, с начало 2017 года в регионе сократилось число изнасилований, угонов, фактов мошенничеств, краж из автомобилей и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Сотрудниками полиции изъято более 62 кг наркотических средств и сильнодействующих веществ. Выявлено 19 преступлений, связанных с организацией либо содержанием притонов для потребления наркотических средств.

Пресечено 677 преступлений в сфере экономики, из них 351 — это тяжкие и особо тяжкие. Выявлено 42 факта взяточничества.

Отмечается снижение на 17,7% числа дорожно-транспортных происшествий, а также на 24,2% сократилось число погибших и на 17,7% раненных в ДТП людей. На 22% сократилось количество аварий, совершённых водителями в состоянии опьянения.

Региональным Управлением МВД России оказана 560 тыс. государственных услуг по линии Госавтоинспекции и информационного центра, 447 тыс. — по линии миграционной службы и 698 — в сфере контроля за оборотом наркотиков.

Напомним, в 2016 году, при участии и по инициативе калужского регионального Управления МВД России принято девять областных законов и 12 постановлений органов исполнительной власти, регулирующих сферу внутренних дел.

На территории области зарегистрировано 16 193 преступления, из которых 3408 — тяжкие и особо тяжкие.

На начало 2017 года при участии и по инициативе УМВД России по Калужской области принят один областной закон, 20 постановлений правительства Калужской области и девять постановлений (распоряжений) губернатора Калужской области.