В Одессе задержали капитана ВСУ, продававшего взрывчатку

Одесса, Украина, , 10:25 — REGNUM Военнослужащего ВСУ, незаконно изготовлявшего взрывные устройства, задержали в Одессе, сообщает 20 октября пресс-служба областной полиции на странице в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, задержанный оказался 27-летним капитаном ВСУ. Преступник работал инженером в одной из воинских частей ВСУ в Одесской области. Он занимался изготовлением и продажей взрывчатых устройств, замаскированных под мобильные телефоны.

Читайте также: У здания национальной полиции Запорожья прогремел взрыв

По данным следствия, преступник в июле 2017 года продал два измененных мобильных телефона, учебный и боевой электродетонаторы на общую сумму 2,6 тыс. гривен ($100). Во время задержания капитан ВСУ занимался продажей боевых электродетонаторов и измененных мобильных телефонов на сумму около 8 тыс. гривен ($300).

Читайте также: Украина регионов: сколько легального и нелегального оружия у украинцев?

Военнослужащему ВСУ вменяется «незаконное обращение со взрывчатыми веществами» и «присвоение взрывчатых и боевых веществ».

Напомним, ранее Нацполиция и служба безопасности Украины (СБУ) обнаружили в Киеве тайник с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Как сообщило следствие, конкретные владельцы незаконного имущества известны, ведется работа по доказательству их вины.

Читайте ранее в этом сюжете: В Киеве обнаружен схрон с оружием, взрывчаткой и боеприпасами