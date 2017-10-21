Мощный тайфун «Лан» наползает на Японию

Токио, , 09:35 — REGNUM Мощный тайфун, получивший название «Лан» и ставший уже 21-м тайфуном на Тихом океане в нынешний сезон ураганов, продвигается на северо-восток и в ближайшее время вплотную подойдёт к берегам японского острова Дайто в префектуре Окинава. Об этом сегодня, 21 октября, сообщает Японская метеорологическое агентство.

Сообщается, что на данный момент «Лан» находится над акваторией Филиппинского моря и движется в сторону Японии со скоростью 15 километров в час.

Согласно прогнозам синоптиков, тайфун «Лан» вплотную приблизится к японскому архипелагу в ночь на 22 октября, а затем в течение нескольких дней будет продолжать двигаться на северо-восток. Ожидается, что тайфун накроет японский остров Сикоку, а также центральные районы Японии, в том числе Токио.

В настоящее время скорость ветра в центре «Лана» достигает 50 м/с, порывы — до 70 м/с. В радиусе 280 километров от центра тайфуна скорость ветра составляет около 25 м/с.

Прохождение «Лана» по территории Японии приведет к выпадению большого количества осадков. Это неминуемо приведет к разливу рек и оползням.