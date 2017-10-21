Следователи рассматривают две основных версии смерти Марьянова

Лобня, Московская область, , 08:32 — REGNUM Одной из версий смерти актера Дмитрия Марьянова является несвоевременное оказание ему медицинской помощи, второй — ненадлежащее лечение в медицинском центре «Феникс», в котором Марьянов проходил курс терапии, сообщила 20 октября пресс-служба главного следственного управления СК России по Московской области.

Для расследования первой версии правоохранительными органами «изъята документация, связанная с вызовом актеру Дмитрию Марьнову скорой помощи, в том числе записи разговора службы 112 и скорой помощи», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 октября актер находился на даче в Лобне и почувствовал себя плохо. Друзья Марьянова вызвали «скорую помощь», но после разговора с оператором поняли, что «скорая» не приедет быстро. Они самостоятельно решили отвезти актера в больницу. По пути он скончался из-за оторвавшегося тромба. Анализ разговора с диспетчером станции скорой медицинской помощи показал, что та действовала не по регламенту. Позже она уволилась по собственному желанию. Как пояснили в министерстве здравоохранения Московской области, женщина самостоятельно приняла решение об увольнении.

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По второй версии Марьянов мог получить ненадлежащее лечение в реабилитационным центре «Феникс». Для проверки версии следователи провели обыск в клинике и изъяли документацию.

«Произведен обыск в реабилитационной клинике «Феникс» в ходе, которого изъяты представляющие интерес для следствия дневники пациентов, в том числе с записями о пребывании Дмитрия Марьянова в указанном центре», — говорится на сайте ведомства.

Как пояснила агент актера Алевтина Кунгурова, в частной клинике Марьянов проходил лечение в связи со старой травмой позвоночника. Представитель Росздравнадзора позднее пояснил, что у данного центра отсутствует соответствующая медицинская лицензия.

Дмитрий Марьянов скоропостижно скончался в Подмосковье на 48 году жизни. Зрителям он известен по фильмам и сериалам «Небесный суд», «Игра в правду», «Дорогая Елена Сергеевна», «Любовь», «Графиня де Монсоро», «Досье Детектива Дубровского», «Личная жизнь следователя Савельева», «Черный город», «День Радио» и другим.

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