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В ходе контртеррористической операции в Египте погибли 14 силовиков

Происшествия

Сотрудники спецподразделений МВД и Управления нацбезопасности Египта погибли в боестолкновениях с террористами в 200 км от Каира

Каир, 20 октября 2017, 21:10 — REGNUM  Число погибших сотрудников МВД и Управления нацбезопасности Египта, погибших в ходе боестолкновений с террористами 20 октября выросло до 14 человек, сообщает пресс-служба МВД Египта.

Кроме того, восемь египетских офицеров были ранены в ходе контртеррористической операции, проводящейся в районе Эль-Вахат Эль-Бахрия в провинции Гиза, расположенной в 200 км от столицы Египта.

По сообщениям египетских правоохранительных органов, контртеррористическая операция в регионе в данный момент продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля в церквях Египта произошло несколько взрывов: за неделю до Пасхи террористы убили более 40 христиан. Ответственность за взрывы в коптских церквях Александрии и Танте взяло на себя ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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