Комбинат питания Ижевского радиозавода закрыт из-за кишечной инфекции

Ижевск, , 20:28 — REGNUM Случаи заболевания острой кишечной инфекцией выявлены среди сотрудников АО «Ижевский радиозавод» и его дочерних предприятий. В отношении «Комбинат питания радиозавода» проводится эпидемическое расследование, сообщили ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора по Удмуртии.

В частности, проводятся лабораторные исследования биологического материала от сотрудников предприятия общественного питания, проб окружающей среды, заболевших. Комбинату питания выдано предписание о проведении противоэпидемических мероприятий.

В настоящее время на предприятии общественного питания идет генеральная уборка и дезинфекция. Работа комбината приостановлена.

В структуру группы «Ижевский радиозавод» входит семь производственных компаний, это одно из крупнейших предприятий Удмуртии. Завод работает по следующим направлениям: бортовые и наземные радиотехнические комплексы, телеметрические системы; системы автоматики и безопасности, системы диагностики, системы передачи информации; навигационное оборудование, системы связи; оборудование нефтедобычи; печатные платы, поверхностный монтаж; изделия точной механики, оснастка; также есть конструкторское бюро.

Напомним, в августе 2016 года 15 сотрудников Ижевского радиозавода обратились в больницу с признаками отравления. По словам на тот момент главы регионального минздрава Алексея Чуршина, причиной отравления вероятнее всего стал угарный газ. Он охарактеризовал степень отравления работников завода на уровне средней тяжести.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в начале мая 2017 года в Роспотребнадзор по Удмуртии поступило сообщение о случае массового заболевания острой кишечной инфекцией среди участников интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», проходящей в ООО ДОУ «Дружба». За медицинской помощью обратились в течение нескольких дней 97 человек, из которых 89 — дети в возрасте от 14 до 18 лет. По данным эпидемиологического расследования, проведенного Роспотребнадзором Удмуртии, возникновение заболеваний связано с реализацией пищевого пути передачи. Установлено наличие норовирусов у сотрудников столовой лагеря, в объектах окружающей среды. По факту заболевания возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Заведующей столовой лагеря предъявили обвинение по ч.1 ст.236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»). Она признала свою вину.