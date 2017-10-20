ДТП со скорой в Чувашии: четверо ранены, больной сбежал

Чебоксары, , 20:16 — REGNUM В Чувашии разбираются в обстоятельствах аварии в Канашском районе, где карета скорой помощи вылетела в кювет. В результате ДТП ранения получили четыре человека, больной не пострадал и сбежал с места ЧП, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Авария произошла сегодня, 20 октября, в Канашском районе на автодороге Цивильск — Ульяновск. По данным полиции, возле деревни Новые Ачакасы вылетела в кювет и опрокинулась машина скорой помощи. Четыре человека ранены.

«Машина скорой помощи направлялась из деревни Ирдеменево-Кошки в Шихазанскую межрайонную психиатрическую больницу. В салоне автомобиля в сопровождении сотрудника полиции перевозили больного в состоянии алкогольного психоза», — уточняют в минздраве Чувашии.

На место ДТП выехали две бригады скорой помощи. Четверых пострадавших, включая сотрудника полиции, двух фельдшеров и водителя, госпитализировали с травмами средней степени тяжести в Канашский межтерриториальный медицинский центр.

«Больной не пострадал. Воспользовавшись ситуацией, он ушел с места происшествия. В последующем сотрудниками полиции мужчина был доставлен в Шихазанскую межрайонную психиатрическую больницу», — говорят региональные власти.

В МВД по Чувашии выясняют причины аварии.

Отметим, что ранее авария с участием автомобиля скорой медицинской помощи произошла 6 августа 2017 года в Новочебоксарске. По данным полиции, водитель ВАЗ-111 930 при повороте налево не убедился в безопасности маневра и столкнулся со спецавтомобилем. Пострадали шесть человек. 66-летний водитель легковушки был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом ребер. Его пассажирка, водитель «скорой помощи» и две медсестры после оказания медицинской помощи были отпущены домой. 24-летняя жительница Марпосада, которая находилась в салоне спецавтомобиля, была госпитализирована в родильное отделение медучреждения, где благополучно родила.

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