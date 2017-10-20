ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв мечети в Кабуле

Кабул, , 20:03 — REGNUM Террористическая группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявила об ответственности к организации взрыва в мечети в Кабуле, сообщает 20 октября афганский телеканал 1TV.

Ранее сообщалось, что жертвами взрыва стали до тридцати человек, среди которых женщины и дети.

Как сообщало, в Афганистане 20 октября за один день произошли два самоподрыва смертников внутри мечетей: в западном районе Кабула и в районе Ду-Лайна в провинции Гур.

По разным данным, от двух взрывов погибли до 40 человек. В обоих случаях террористы-смертники привели в действие взрывные устройства во время массовых богослужений.

Читайте ранее в этом сюжете: В Афганистане произошёл второй взрыв в мечети