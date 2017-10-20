Виновница смертельного ДТП в центре Харькова помещена под арест

Харьков, Украина, , 19:24 — REGNUM Суд в Харькове избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для виновницы крупного ДТП в центре города, жертвами которого стали пять пешеходов, передаёт 20 октября агентство УНН.

Как сообщается, суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил арестовать обвиняемую на два месяца — до 16 декабря 2017 года.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в крови 20-летней обвиняемой в ходе медицинского обследования были обнаружены производные опия.

Также в ходе расследования было установлено, что ДТП произошло в ходе уличной гонки. Lexus, за рулём которого находилась девушка, принадлежал её отцу. Сама же она ранее уже неоднократно привлекалась к штрафам за нарушение правил дорожного движения.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 18 октября в центре Харькова автомобиль Lexus, проскочив на красный свет, вылетел на тротуар. В результате аварии погибли пять человек, ещё шесть человек получили травмы различной степени тяжести.

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