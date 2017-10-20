В Бразилии школьник открыл стрельбу по своим одноклассникам

Гояния, Бразилия, , 18:51 — REGNUM По меньшей мере два человека погибли и ещё пятеро получили ранения в результате стрельбы в здании средней школы в Бразилии, передаёт телеканал Globo.

Как сообщается, инцидент произошёл 20 октября в городе Гояния в центральной части страны.

По предварительным данным, стрельбу устроил 13-летний учащийся этого образовательного учреждения. Подросток был задержан и доставлен в отделение полиции.

Правоохранители в настоящее время выясняют мотивы действий школьника. По одной из версий, подросток решил расправиться со своими одноклассниками из-за издевательств с их стороны.

Как сообщается, все жертвы стрельбы являлись учащимися этой же школы.

Установлено также, что родители школьника являются служащими военной полиции. Не исключается, что оружие он мог похитить у них.