В Запорожье возле горотдела полиции взорван автомобиль

Запорожье, Украина, , 17:33 — REGNUM На Украине в центре города Запорожье неизвестный мужчина взорвал автомобиль у здания городской полиции, сообщает 20 октября телеканал «112 Украина».

Взрывное устройство неустановленной конструкции неизвестный бросил на парковку автомобилей у здания городской полиции в районе 05:00. Взрывом повредило легковой автомобиль Lexus и выбило стекла в окнах ближайших домов.

О пострадавших людях сообщений нет.

По данным полиции Запорожья, перед тем как взорвать автомобиль, злоумышленники порезали шины на его колесах. Телеканал сообщает, что владелица взорванной машины переживает подобный инцидент уже не в первый раз.

Как сообщало ИА REGNUM, криминальная ситуация на Украине продолжает ухудшаться. Правоохранительная система, парализованная после госпереворота 2014 года не в состоянии справиться со стремительным ростом преступности, спровоцированным социально-экономическим крахом страны.

Читайте развитие сюжета: Порошенко пообещал создать антикоррупционный суд до конца этого года