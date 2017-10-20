Авария в Харькове: в крови убийцы на Lexus нашли наркотики

Харьков, Украина, , 15:40 — REGNUM У 20-летней Алёны Зайцевой, по чьей вине произошла серьезная авария в центре Харькова, в крови нашли производные опия, 20 октября на заседании суда заявил прокурор Максим Блохин.

В ходе расследования было установлено, что Lexus, за рулём которого находилась девушка, принадлежал её отцу, сама же она ранее неоднократно привлекалась к административным штрафам за нарушение правил дорожного движения.

По данным полиции, ДТП произошло во время проведения уличной гонки.

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Напомним, 18 октября автомобиль Лексус, за рулем которого находилась обвиняемая, вылетел на тротуар и сбил 11 человек, пятеро из которых погибли.

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Шесть человек были ранены, из них двое — в тяжелом состоянии, в том числе беременная женщина.