У здания национальной полиции Запорожья прогремел взрыв

Запорожье, Украина, , 15:13 — REGNUM В Запорожье неизвестный бросил пакет со взрывчаткой рядом с автомобилем Lexus, припаркованным у здания главного управления национальной полиции города, сообщило 20 октября украинское издание «Местные вести».

Взрывное устройство сработало около пяти часов утра и выбило стекла в соседнем доме. Через несколько минут на место происшествия прибыла полиция, которая установила, что колеса автомобиля были проколоты до взрыва.

Издание со ссылкой на очевидцев отмечает, что данный случай не первый с автомобилями хозяйки.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля 2017 года в центре Киева взорвалось неустановленное устройство. В результате взрыва повреждения получили ближайшие здания и припаркованные автомобили.

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