В Норильске строительство центра для рожениц закончилось уголовным делом

Красноярск, , 15:03 — REGNUM Следователи Красноярского края возбудили уголовное дело в отношении ведущего инженера КГКУ «Управление капитального строительства» (УКС), который подозревается в получении взятки в 450 тыс. рублей при строительстве перинатального центра в Норильске, сообщает 20 октября пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

По данным ведомства, в июне 2015 года КГКУ «УКС» заключило контракт с одной из московских фирм на строительство перинатального центра стоимостью 2 млрд рублей. В свою очередь, столичная компания заключила ряд договоров с субподрядчиками.

«Ведущий инженер … неоднократно получал от сотрудников субподрядной организации … взятки в виде денег на общую сумму 450 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Деньги злоумышленник получал за то, что не принимал необходимые меры при выявлении нарушений, а также за скорейшее подписание приемной документации.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

В настоящее время подозреваемый заключен под стражу на два месяца. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, строительство перинатального центра в Норильске началось летом 2015 года, сдать объект планировалось в декабре 2016 года, однако работы на нем ведутся по сегодняшний день.