Спровоцировать теракт в Берлине мог тайный агент полиции — СМИ

Берлин, , 14:37 — REGNUM К террористической атаке на Рождество в Берлине (Германия) мог быть причастен агент немецкой уголовной полиции земли Северный Рейн-Вестфалия, сообщает портал Мorgenpost. de, который провел собственное расследование.

По данным издания, осведомитель отдела по Защите Конституции не только передавал властям информацию об исламистах, но и сам провоцировал террористические атаки.

Агент имел налаженный контакт с Анисом Амри, осуществившим впоследствии теракт на рождественской ярмарке в Берлине, а также в разговорах с исламистами искал «надежного человека для нападения с грузовиком». Именно агент уголовной полиции земли Северный Рейн-Вестфалия мог утвердить террориста Аниса Амри в его планах нападения.

Это подтвердили журналистам Berliner Morgenpost и Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) несколько юристов, а также бывший сторонник исламистской группировки, член ячейки Абу-Валаа.

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В настоящее время Валаа обвиняют в радикализации мусульманской молодежи и создании общества джихадистов, участники которого причастны к террористическому акту на рождественской ярмарке.

Напомним, теракт на рождественском базаре, проходившем на площади Брайтшайдплац в Берлине, произошёл вечером 19 декабря 2016 года. Грузовик-фура с полуприцепом въехал на заполненную людьми территорию рождественского базара в берлинском районе Шарлоттенбург.

Под колёсами фуры погибли 12 человек, ещё более 50 посетителей получили ранения различной степени тяжести. Сообщалось, что в брошенной фуре на месте пассажира был найден ещё один труп.

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Ответственность за теракт взяла на себя организация «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Полиция смогла выйти на подозреваемого — 24-летнего тунисца Аниса Амри, который 23 декабря был убит в Италии полицейскими.

В настоящее время в Германии идет судебный процесс, вместе с Абу Валааом на скамье подсудимых находяся еще четверо обвиняемых, которые помогали ему в вербовке мусульманской молодежи.