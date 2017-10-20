Бомба, «хаттабки» и боеприпасы: в Дагестане нашли схрон боевиков

Махачкала, , 14:17 — REGNUM В Хасавюртовском районе силовики обнаружили схрон с вооружением, принадлежащий боевикам. Личность одного из них установлена. В тайнике был найден его паспорт на имя Али Батраева, гражданина России — уроженца города Сургут. Он был уничтожен в августе 2017 года во время проведения контртеррористической операции в городе Хасавюрте, пишет «АиФ Дагестан».

В схроне, находившемся неподалеку от села Кандаураул, находилась самодельная бомба. Ее мощность составляла 2 кг в тротиловом эквиваленте. Взрывное устройство, упакованное в пластиковую бочку объемом 10 л, было начинено неустановленным взрывчатым веществом и поражающими элементами — металлическими дюбелями. СВУ уничтожили на месте накладным зарядом.

Кроме того, в бочке объемом 100 литров, закопанной в землю, были найдены два гранатомета, два пистолета, патроны, гранаты, в том числе Ф-1 и «хаттабки», тротиловая шашка и сигнальные ракеты. Также в тайнике находилась литература религиозного содержания.

Отметим, что схороны, принадлежавшие членам НВФ, в Хасавюртовском районе находили и раньше. Так, в 2015 году на окраине поселка Мичурино был найден тайник боевика Сулеймана Зайналабидова. Он был главарем «ауховской» бандгруппы и был убит в ходе спецоперации. В схроне находились 16 противопехотных мин ПФМ-1, 250 патронов калибра 7,62 мм и РПГ-26.

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В феврале 2017 года хорошо оборудованный блиндаж боевиков был обнаружен в селе Анди Ботлихского района Дагестана. В нем находились патроны и гранаты. В апреле 2016 года блиндаж боевиков был обнаружен в Сулейман-Стальском районе. В нем, кроме вооружения, были найдены продукты питания, одежда и религиозная литература.

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НАК: В Ингушетии обнаружен схрон боевиков с вооружением