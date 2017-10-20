Казахстан начал утилизацию нефтесодержащих веществ на российском судне

Астана, , 12:53 — REGNUM В Казахстане 20 октября начали утилизировать нефтесодержащие вещества на российском судне «Аракс», которое село на мель на Каспии в Мангистауской области. Об этом сообщает Министерство энергетики Казахстана.

«В судне «Аракс» объем загрязняющих нефтесодержащих веществ составляет 930 тонн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что утилизировать нефтесодержащие вещества поручил аким Мангистауской области Ерал Тугжанов.

В августе на заседании комиссии по недопущению возникновения экологической чрезвычайно ситуации в Каспийском море он поручил выделить средства из областного бюджета и начать работу по утилизации. На это будет затрачено порядка 39 млн тенге.

«В целях недопущения возникновения экологической ЧС создана комиссия и подписан договор с ТОО «БатысМұнайТранс» по утилизации нефтесодержащих веществ», — указывают в Минэнерго.

Напомним, судно «Аракс» село на мель в июне прошлого года в 100 метрах от берега в районе мыса Песчаный Каракиянского района. Бункеровщик собирал отходы других кораблей. На его палубе было обнаружено пятнадцать бочек с неизвестной жидкостью.

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