В Бурятии столкнулись тепловоз и грузовой поезд

Улан-Удэ, , 12:13 — REGNUM По факту столкновения в Вологодской области маневрового тепловоза с грузовым поездом возбуждено уголовное дело, сообщает Северо-Западное СУ на транспорте СК РФ.

Напомним, в ночь на 19 октября на железнодорожной станции Лоста Северной железной дороги в Вологодском районе столкнулись маневровый тепловоз и грузовой поезд. В результате инцидента сошел тепловоз и шесть цистерн, повредился локомотив, контактная сеть и два пути в стрелочном переводе.

Из-за столкновения никто не пострадал. К вечеру того же дня движение по всем путям станции было восстановлено.

По предварительном данным, сумма ущерба составила более 5 млн рублей. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Бурятии столкнулись поезд и бетоновоз. Грузовой автомобиль пытался срезать путь и переехать через железнодорожные пути.

Вероятно, водитель не рассчитал время, поезд врезался в бетоновоз и протащил его на несколько метров. В результате столкновения столкновения никто не пострадал.

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