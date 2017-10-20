«Потрясный» октябрь: на Кавказе произошло уже 10-е землетрясение

Нальчик, , 12:05 — REGNUM В Кабардино-Балкарии сегодня, 20 октября, произошло третье за неделю землетрясение. Подземные толчки магнитудой 2,5 были зафиксированы в Терском районе республике, недалеко от селения Нижний Курп. Эпицентр землетрясения находился на глубине 19 км, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

На место происшествия для уточнения обстановки выехала оперативная группа Терского пожарно-спасательного гарнизона. Каких-либо разрушений в результате подземных толчков обнаружено не было. Местные жители на проблемы, связанные с сейсмособытием, также не пожаловались.

Два дня назад, 18 октября, в Терском районе уже было зафиксировано землетрясение. По данным регионального управления МЧС, оно произошло в районе селения Верхний Акбаш утром, около 08:15. В тот раз его магнитуда была почти в два раза выше сегодняшнего — 4,5. Несмотря на силу, сейсмособытие не вызвало разрушений.

Днем раньше, 17 октября, подземный толчок ощутили жители Нальчика. Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в Баксанском районе Кабардино-Балкарии. Его эпицентр находился в двух километрах от селения Дыгулыбгей, в 20 километрах от Нальчика, пишет «Кавказский узел».

Подземные толчки в последние 10 дней происходили и в других субъектах Северного Кавказа. Так, 18 октября землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Моздокском районе Северной Осетии. Его эпицентр находился на глубине 10 километров в 14 километрах от станицы Павлодольская Моздокского района.

Днем раньше, 17 октября, сейсмологи зарегистрировали подземный толчок магнитудой 3,9 в Отрадненском районе Краснодарского края, в 16 километрах от границы с Карачаево-Черкесией, в 45 километрах от города Черкесска. Информации о жертвах и разрушениях в МЧС не поступало.

Неспокойно в сейсмическом плане было в октябре и в Дагестане — землетрясение магнитудой 3,4 было зафиксировано 11 октября в Шамильском районе, вблизи селения Хебда. А 10 октября на территории республики произошло сразу три сейсмособытия. В ночь на 10 октября тряхнуло в Гумбетовском районе Дагестана. Около 16:00 подземные толчки ощутили жители Буйнакского района. Эпицентр находился в районе села Такалай, в 16 километрах от Махачкалы. Спустя почти два часа «потрясло» Гумбетовский район. Магнитуда всех подземных толчков превышала 3,2.

Ну, а начался октябрь с землетрясения в Чечне. Жители Веденского района 1 октября ощутили толчки. К счастью, обошлось без разрушений. Магнитуда сейсмособытия составила 3,4.

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Стоит отметить, что землетрясения на Кавказе — явления достаточно частные. Ученые объясняют их тем, что в этом районе происходят столкновения литосферных плит: Аравийская плита движется на север на Евразийскую плиту. О повышении сейсмической активности и связанных с этим повышенных рисках чрезвычайных ситуаций ежегодно предупреждает МЧС. Особенно подвержены этим рискам Северная Осетия, Ингушетия, Чечня и Дагестан.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября 2008 года в Чечне произошло сильное землетрясение Его магнитуда составила 5,5 по шкале Рихтера. Жертвами стихии стали 13 человек, в том числе дети. Всего пострадали более 100 жителей региона. Ущерб от землетрясения превысил 3 млрд рублей. Отголоски этого землетрясения были зафиксированы практически во всех субъектах СКФО и даже в Калмыкии и Астраханской области.

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