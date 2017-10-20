В Крыму изъяли поддельных лекарств на сумму 1,2 млн рублей

Симферополь, , 11:38 — REGNUM В Крыму сотрудники полиции, таможни и Росздравнадзора провели операцию «Панагея», в результате которой было изъято поддельных лекарств на сумму более 1,2 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального МВД.

По информации ведомства, в ходе операции проверены точки реализации препаратов, почтовые отделения, осуществлен мониторинг в сети Интернет.

Сотрудники правоохранительных органов в ходе 162 проверок выявили 40 правонарушений, в отношении 34 нарушителей составлены административные протоколы.

«Всего за время мероприятий из незаконного оборота полицейскими изъято 5419 упаковок, 581 таблетка и 24 флакона лекарственных препаратов на общую сумму примерно 1 млн. 237 тыс. 600 рублей», — говорится в сообщении.

В ходе операции также зарегистрировано три преступления, два из которых связаны с производством и сбытом контрафактных лекарств и медицинских изделий, одно — с незаконным использованием товарного знака. Было выявлено 11 сайтов, реализующих лекарства с нарушением закона.

В настоящий момент материалы переданы в следственные органы.

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