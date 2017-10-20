В Барнауле мошенники обманывали детей-сирот и инвалидов

Барнаул, , 11:36 — REGNUM В Барнауле группа мошенников вводила в заблуждение продавцов жилья для детей-сирот и детей-инвалидов, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю.

По версии следствия, бывшая начальница отдела управления правового и документационного обеспечения Главного управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края располагала информацией о проведении электронных аукционов по поставке жилья, первоначальной цене аукциона и требованиях, которые предъявляются к поставляемым квартирам.

Эту информацию она передавала сотрудникам риэлтерского агентства, которые, в свою очередь, для заключения государственных контрактов по поставке жилых помещений находили детям-сиротам и детям-инвалидам квартиры в неудовлетворительном состоянии, стоимость которых была ниже той цены, которую объявили для аукциона.

В дальнейшем они заключали договоры купли-продажи недвижимости, а разницу между стоимостью квартир похищали, распределяя между собой.

Таким образом они реализовали 75 жилых помещений, причинив бюджету РФ и Алтайского края ущерб суммой более 16 млн рублей.

Участников преступной группы признали виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Сейчас некоторые из них находятся под стражей. Объем уголовного дела составил более 70-ти томов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Барнауле мужчина под видом сотрудника ФСБ вымогал у жителей денежные средства. Он делал вид, что может оказывать услуги по решению финансовых споров и брал деньги якобы для ускорения решения проблем. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ («Мошенничество в значительном размере»).

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