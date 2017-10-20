В Харькове после аварии с пятью погибшими пропала женщина

Киев, , 11:09 — REGNUM Женщина 1971 года рождения пропала после аварии в Харькове, во время которой погибли пятеро человек, сообщает 19 октября ТСН.

Согласно сообщению, информацию о пропаже человека журналистам предоставили сами родственники пропавшей. По их словам, в момент ДТП женщина разговаривала по телефону, находясь на перекрестке. В какой-то момент в телефоне послышался шум, а после этого неизвестный мужчина сообщил, что произошла авария с большим числом погибших.

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Родственники обнаружили на месте происшествия только дамскую сумочку, принадлежавшую пропавшей. У женщины осталась 15-летняя дочь и муж, который работает моряком и на данный момент находится на рейсе. Отмечается, что ни среди погибших, ни среди пострадавших пропавшая женщина не числится.

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Напомним, вечером 18 октября в Харькове произошло ДТП. Автомобиль Lexus на полной скорости выехал боком на тротуар, буквально подмяв под себя пешеходов. В результате погибли пять человек, еще шестеро были госпитализированы.

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