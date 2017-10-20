Водитель перевернувшейся «ГАЗели» с 11 пассажирами признан виновным в ДТП

Чебоксары, , 11:07 — REGNUM Водитель, признанный виновным в ДТП с участием микроавтобуса, в котором находились 11 пассажиров, на 1 год и 2 месяца ограничен в свободе, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Чувашской области.

Доказательства признаны судом достаточными для обвинительного приговора 38-летнему безработному жителю города Чебоксары, который «признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) и ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)».

Установлено, что мужчина занимался коммерческим извозом на собственном микроавтобусе, техническое состояние и оборудование которого не обеспечивали безопасности дорожного движения. Сам владелец микроавтобуса не имел лицензии на перевозку пассажиров автомобильным транспортом, а транспортное средство частично не имело ремней безопасности.

«На колеса были установлены шины различных размеров и с различными рисунками протекторов, микроавтобус не прошел обязательный технический осмотр, и на нем без соответствующего разрешения было дополнительно установлено газобаллонное оборудование», — говорится в сообщении пресс-службы.

В результате стечения обстоятельств, при плохой видимости и снежном накате, двигаясь на большой скорости, водитель «ГАЗели» не справился с управлением, машина вылетела в кювет и перевернулась. Семь пассажиров пострадали, один — получил тяжкий ущерб здоровью.