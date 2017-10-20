В Грузии у предвыборного штаба правящей партии ранены четыре человека

Тбилиси, , 10:43 — REGNUM В ночь с 19 на 20 октября в селе Кызыладжло Марнеульского района Грузии, у избирательного штаба правящей партии «Грузинская мечта», из огнестрельного оружия были ранены четыре человека. По информации МВД Грузии, вооруженное нападение совершило неустановленное лицо.

Бригада скорой медицинской помощи доставила раненых в Марнеульскую больницу, где двоим из них была сделана операция. По информации врачей, состояние прооперированных пациентов остается стабильно тяжелым. Они подключены к аппаратам искусственного дыхания. Остальные двое пострадавших отделались сравнительно легкими ранениями, у них повреждены мягкие ткани конечностей, и они находятся под наблюдением врачей.

Один из тяжело раненных — кандидат в мажоритарные депутаты местного собрания от «Грузинской мечты». В правящей партии пока официального комментария по поводу случившегося не делают.

Вскоре после инцидента в Марнеули прибыли министр внутренних дел Георгий Мгебришвили, министр труда, здравоохранения и социальной защиты Давид Сергеенко, а также лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе.

МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье 117 УК Грузии, предусматривающей ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Напомним, на 21 октября в Грузии назначены выборы в органы местного самоуправления.