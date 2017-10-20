В Москве задержан сантехник, пытавшийся изнасиловать 19-летнюю девушку

Москва, , 10:35 — REGNUM В Москве сотрудники полиции задержали 38-летнего местного жителя, подозреваемого в попытке изнасилования 19-летней девушки, сообщает 20 октября Агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером 17 октября в подъезде дома на улице Озерной. На втором этаже неизвестный напал на девушку и попытался изнасиловать, однако ему помешали жители дома, после чего он скрылся.

Утром 19 октября потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. По словам источника, через несколько часов полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 38-летний житель столицы, работающий сантехником.

Отмечается, что злоумышленник проживал на одной улице с потерпевшей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ («Покушение на изнасилование»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Читайте также: В Москве мужчина 10 лет издевался над женой и дочерьми