На Урале врачи после операции оставили кусок перчатки в теле пациентки

Берёзовский, Свердловская область, , 10:08 — REGNUM Сотрудники одной из больниц Свердловской области после операции оставили в животе пациентки фрагмент перчаточного дренажа, начата доследственная проверка. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, в середине июня 2017 года женщина была прооперирована в хирургическом отделении Березовской центральной городской больницы области. Для оттока жидкости пациентке установили перчаточный дренаж, который сняли 28 июня, через два дня женщину выписали.

Читайте также: В Новгородской области акушеры забыли салфетку в теле роженицы

Позже ее состояние ухудшилось, операционный шов не заживал и женщина вновь обратилась в больницу, но врачи какой-либо патологии не обнаружили и отказали ей в помощи.

«25 сентября 2017 года в области операционного шва женщина заметила инородный предмет, похожий на фрагмент резины, в связи с чем она вновь обратилась в медучреждение, где из операционного шва у нее был извлечен фрагмент перчаточного дренажа», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, изначально пациентке была оказана медпомощь ненадлежащего качества, так как установленный перчаточный дренаж не был извлечен целиком.

По данному факту следователи начали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Читайте также: В Прикамье следователи ищут забывчивых медиков