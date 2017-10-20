Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Нового Уренгоя

Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 09:57 — REGNUM Самолет «Boeing 737−800» авиакомпании «Глобус» (входит в группу S7), прибывший в Новый Уренгой из Москвы, выкатился при посадке за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

«По предварительным данным, 20 октября 2017 года в 7 часов 15 минут по местному времени, воздушное судно «Boeing 737−800», следовавшее по маршруту «Москва — Новый Уренгой», при посадке в аэропорту города Нового Уренгоя выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы», — говорится в сообщении ведомства.

На борту самолета находилось 155 человек: 149 пассажиров и 6 человек экипажа. Как сообщается, жертв и пострадавших нет. Само воздушное судно тоже видимых повреждений не имеет.

«Проводятся мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего», — информирует пресс-служба.

Напомним, это не первое серьезное происшествие в аэропорту Нового Уренгоя в этом году. В июне из здания аэровокзала эвакуировали пассажиров и персонал аэропорта, так как была задержана женщина, угрожавшая совершить теракт.