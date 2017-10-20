В ОАЭ моряки российского судна подают сигнал SOS

Находка, Приморский край, , 11:13 — REGNUM Еще один танкер приморской компании-банкрота «Находка Портбункер» — «Кристалл Ист», флаг России, — арестован в порту Шардж, Объединенные Арабские Эмираты, по иску «Газпромбанка». На борту 7 моряков — дальневосточников: без денег, почти без еды и воды. Люди подают сигнал бедствия. Судовладелец «умыл руки», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков.

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На сегодняшний день, по данным профсоюза, это уже третье по счету судно компании — банкрота «Находка Портбункер», экипажи которого попали в очень опасную ситуацию в далеком иностранном порту в мусульманской стране.

Что же судовладелец? Когда «Кристалл Ист» подал сигнал SOS, чтобы привлечь внимание к своей беде, представитель «Находка Портбункер» выступил с официальным заявлением:

«Через пять дней на судне совсем закончится топливо. Тогда испортятся все оставшиеся на борту продукты. Мы направили официальное письмо правлению банка и консулу России о том, что намерены подать сигнал SOS в порту. Это позволит привлечь внимание портовых властей к проблеме жизнеобеспечения судна», — заявил пресдтваитель компании — банкрота «Находка Портбункер» Вячеслав Цой.

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Ни у компании — банкрота, ни у конкурсного управляющего нет возможности нести финансовые расходы по содержанию судна. Как выяснилось, нет у них и возможности вернуть экипаж на родину и заплатить долги по зарплате.

«Как мы выяснили, экипаж танкера «Кристалл Ист», в нарушение поправок к Международной конвенции, подписанных президентом России Владимиром Путиным, не застрахован. Между тем, международный документ требует, чтобы все экипажи на всех судах мира были застрахованы. Возникает вопрос: до каких пор горе-судовладельцам будет сходить это с рук? До каких пор портовые власти будут выпускать из портов суда, где моряки не имеют страховки? До каких пор Российский морской регистр будет выдавать таким судам документы, дающие право выхода в море при отсутствии страховок экипажа? Мы сейчас готовим запрос в Следственный комитет. Намерены выяснить, каким образом судовладелец должен нести ответственность за бедственное положение моряков. Кто теперь ответит за то, что их семьи голодают и фактически живут сегодня в офисе РПСМ в Находке? Им есть нечего. А остается вопрос — как теперь возвращать моряков домой? Есть постановление правительства РФ о том, что в крайних случаях консульство может оплатить репатриацию. Но в последнее время таких «крайних» случаев все больше и больше», — сказал председатель ДВРО РПСМ Николай Суханов.

Положение моряков злополучного танкера осложняется еще и тем, что при аресте судна за долги у всего экипажа забрали паспорта.

«Находка Портбункер» должно арабскому порту уже $ 85 тыс. Еще 15 млн рублей — долг перед «Газпромбанком».

"Генеральное консульство РФ в Дубае, «Находка Портбункер», представители «Газпромбанка» ведут переговоры о возвращении морякам паспортов. Но, учитывая ситуацию, могу сказать, что наши моряки попали в невероятно сложную ситуацию. Помочь сегодня им может только правительство России», — добавил Николай Суханов.

Как рассказал представитель морского профсоюза, «Кристалл Ист» — не единственное судно банкрота «Находка Портбункер», которое «застряло» в Персидском заливе с российским экипажем на борту.

Еще один танкер — «Каролина Винд» — стоит на рейде. У судовладельца также нет денег на содержание танкера, расчеты с экипажем. Сегодня экипаж обратился в ДВРО РПСМ. Люди хотят получить долги по зарплате и вернуться домой. Но пока «Находка Портбункер» смогла лишь пообещать, что попытается поставить судно к причалу, чтобы облегчить доставку топлива и продуктов.

«Скорее всего, и продукты и топливо станут заботой портовых властей, поскольку денег у «Находка Портбункер» нет. Сейчас самое главное вернуть людей домой», — продолжил Николай Суханов.

Еще один танкер все той же компании — «Кристалл Норд» — недавно также стал «героем» новостей ИА REGNUM. Судно с экипажем было брошено в порту в ОАЭ. Благодаря вмешательству Морского профсоюза людей удалось вернуть на родину. Долги по зарплате моряки не получили.

Как сообщало ИА REGNUM, когда первый танкер компании — банкрота «Находка Портбункер», «Кристалл Норд», был арестован в Персидском заливе, судовладелец попытался сменить на судне российский флаг на «удобный», проще говоря, оффшорный. По мнению председателя ДВРО РПСМ Николая Суханова, это могло означать лишь одно — судовладелец попытался «увести» имущество из-под банкротства. С его мнением согласился и эксперт ИА REGNUM юрист Иван Денисов:

«Такого категорически не должно быть. Арбитражный управляющий не может не знать о том, что происходит с имуществом. Вывод имущества, в отношении которого введено конкурсное управление, за границу — уголовное преступление. Вопросы, в первую очередь арбитражному управляющему, должны задавать правоохранительные органы».

По данным Николая Суханова, после публикации ИА REGNUM смена флага на российском танкере «Кристалл Норд» была остановлена.