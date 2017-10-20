Фестиваль фейерверков в Дели привел к сильному загрязнению воздуха

Дели, Индия, , 08:53 — REGNUM Фестивальные фейерверки привели к ухудшению качества воздуха в Дели до отметки «очень плохое», сообщает 20 октября сайт индийской телекомпании NDTV.

После массовых запусков фейерверков во время главного индуистского праздника, фестиваля Дивали, онлайн-индикаторы станций мониторинга загрязнения воздуха в индийской столице загорелись красным цветом, что говорит об «очень плохом» качестве воздуха.

В качестве меры, нацеленной на снижение уровня загрязнения воздуха, была запрещена продажа фейерверков в регионе. Несмотря на то, что трудно однозначно определить непосредственный эффект запрета на фейерверки, жители Дели уже сообщили о снижении шума и дыма.

Напомним, фестиваль Дивали — главный индийский и индуистский праздник. Дивали отмечается как «Фестиваль Огней», символизируя победу Добра над Злом, и именно в знак этой победы повсеместно зажигаются свечи и фонарики. Главная тематика декораций фестиваля — светящиеся фонарики, фейерверки и зажжённые свечи, украшающие статуи богов и животных.

Период празднования Дивали обычно приходится на конец октября — начало ноября, в современной Индии фестиваль принято считать праздником нового года. Праздник, кроме прочего, объединяет индийские диаспоры разных стран мира.