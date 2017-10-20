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Назван предварительный ущерб от лесных пожаров в Калифорнии

Происшествия

В результате ЧП в Калифорнии погибли 42 человека

Назван предварительный ущерб от лесных пожаров в Калифорнии
skeeze
Огонь в лесу

Вашингтон, 20 октября 2017, 08:43 — REGNUM  Ущерб от лесных пожаров в американском штате Калифорния оценивается в $1 млрд. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на официальные источники.

«Лесные пожары, которые бушуют в текущем месяце в Северной Калифорнии, нанесли ущерб в размере около $1 млрд», — передает вещатель.

По последним данным, в результате ЧП в Калифорнии погибли 42 человека. Кроме того, природные пожары уничтожили более 7 тыс. зданий и домов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Калифорнии с весны текущего года в результате разрушительного «сезона пожаров» сгорело более 34,5 тысячи квадратных километров территории.

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Лесные пожары-2017