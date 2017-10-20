В Камчатском крае медведь вышел на территорию рынка

Елизово, Камчатский край, , 08:36 — REGNUM В камчатском городе Елизово бурый медведь 20 октября зашел на территорию продуктового рынка и нескольких предприятий. Видеозапись опубликована в Сети.

На видео запечатлено, как животное забежало в ворота рынка, напугав при этом мужчину. Водитель микроавтобуса, который стоял рядом, пытался отогнать хищника. На этом моменте запись обрывается.

«Рано утром в пятницу системы видеонаблюдения в городе Елизово зафиксировали прогулку бурого медведя по территориям рынка и нескольких предприятий, — цитирует ТАСС заместителя руководителя агентства лесного хозяйства Камчатского края Владимира Гордиенко.

Сообщается, что на место выехали охотоведы и полицейские, но хищника найти им не удалось. Скорее всего, он ушел в лес в микрорайоне Пограничный.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Красноярском крае медведь зашел на территорию школы. Местные жители обратились в правоохранительные органы, сообщив, что ночью наблюдали, как медведь ходил по территории учебного заведения.

Правоохранители и представители охотнадзора нашли хищника в ближайшем лесном массиве. Медведя ликвидировали, чтобы предотвратить опасность возвращения медведя в поселение.

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